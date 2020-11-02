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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 02 лис, 2020 02:34
Vlad442 написав: hume написав:
Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике.
В Эпике есть позиции, которые сильно оверпрайс, в частности сантехника. С другой стороны насколько оно настоящее на рынке неизвестно. Распродажные унитазы, ванные, тумбы под умывальник, умывальник в Эпике были значетельно дешевле, чем на рынке. Смесители, полипропиленовые трубы и фитинги значительно дороже.
Замки и цилиндры замка я на рынке не беру, потому что уверен на 90%, что подделка.
Строительные смеси, если не нужны десятки мешков, беру в Эпике, а не рынке, где не соблюдаются условия и сроки хранения.
Краски на рынке дешевле. Водоэмульсионку с колерованием беру в Эпике. Если подождать распродажу в Эпике и начать их закупку за несколько месяцев, то можно взять по нормальной цене.
Мне краски и смеси для последнего объекта, который делался недорогими материалами, друг сделал по своей входной цене. Объем был более-менее, поэтому поставщик сделал бесплатную доставку(если забирать самому у них на складе, то можно полдня в очереди выстоять). Потом надо было добрать мешков 10, взял 300 грн за доставку, что ставило под сомнение финансовую целесообразность брать у него. Потом позвонили рабочие, что надо ну очень срочно - метнулся в Еп. Цена не понравилась, но все равно выгодней, чем платить за доставку. Потом залез в Интернет и недалеко от места где постоянно бываю. нашел фирму, где нужный материал был значительно дешевле епа, когда брал, спросил сколько будет стоить материал на следующий этап работ - сказали цену, я скривился, говорю что дорого, спрашивают - по чем надо? Назвал свой вариант. Сказали, что столько не могут дать, но назвали уровень цены, который давали поставщики моего друга. Склады - неотапливаемый ангар, но я брал летом, поэтому не рисковал нарваться на перемерзшую краску или отсыревшую смесь. Если-же говорить о епе, то не раз видел, как туда смеси и краски привозят и зимой и под проливным дождем открытыми машинами, сгружают и стоят палеты под открытым небом. Да, они затянуты пленкой, но от мороза это не спасет, а полимерцементные смеси на "ура" натягивают влагу из воздуха.
Правда, это был еще 2018 год, может сейчас они не такие сговорчивые.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:11
Господа арендодатели, пока вы меряетесь ремонтами арендных квартир, арендаторы начинают делать видеоблоги о районах Киева. Посмотрите что их интересует.
Академгородок.
Веник.
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rjkz
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:24
rjkz
Відео "ніочом".
Квартиранти бажають жити в новобуді з євроремонтом, з шафою-купе, бойлером, пральною машиною, і щоб дитсад, школа, метро і парк були поруч. І щоб оренда була 100 дол/міс, ще краще - 50 дол/міс.Відомі речі)))
___________
rjkz написав:
когда после ремонта, включение больше 2-х конфорок или духовка с одной конфоркой нагревали провода так, что воняла изоляция. Экономия-то копеечная, а влет офигенный.
Скоріше не економія, а незнання закону Ома.
Його навіть електрики-прохвесіонали зазвичай не знають. Складний закон такий, з інтегралами і діференціалами і комплексами Мейзенгеймера(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:28
Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
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