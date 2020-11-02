Додано: Пон 02 лис, 2020 02:34

Vlad442 написав: hume написав: Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике. Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике.

В Эпике есть позиции, которые сильно оверпрайс, в частности сантехника. С другой стороны насколько оно настоящее на рынке неизвестно. Распродажные унитазы, ванные, тумбы под умывальник, умывальник в Эпике были значетельно дешевле, чем на рынке. Смесители, полипропиленовые трубы и фитинги значительно дороже.

Замки и цилиндры замка я на рынке не беру, потому что уверен на 90%, что подделка.

Строительные смеси, если не нужны десятки мешков, беру в Эпике, а не рынке, где не соблюдаются условия и сроки хранения.

Краски на рынке дешевле. Водоэмульсионку с колерованием беру в Эпике. Если подождать распродажу в Эпике и начать их закупку за несколько месяцев, то можно взять по нормальной цене. В Эпике есть позиции, которые сильно оверпрайс, в частности сантехника. С другой стороны насколько оно настоящее на рынке неизвестно. Распродажные унитазы, ванные, тумбы под умывальник, умывальник в Эпике были значетельно дешевле, чем на рынке. Смесители, полипропиленовые трубы и фитинги значительно дороже.Замки и цилиндры замка я на рынке не беру, потому что уверен на 90%, что подделка.Строительные смеси, если не нужны десятки мешков, беру в Эпике, а не рынке, где не соблюдаются условия и сроки хранения.Краски на рынке дешевле. Водоэмульсионку с колерованием беру в Эпике. Если подождать распродажу в Эпике и начать их закупку за несколько месяцев, то можно взять по нормальной цене.

Мне краски и смеси для последнего объекта, который делался недорогими материалами, друг сделал по своей входной цене. Объем был более-менее, поэтому поставщик сделал бесплатную доставку(если забирать самому у них на складе, то можно полдня в очереди выстоять). Потом надо было добрать мешков 10, взял 300 грн за доставку, что ставило под сомнение финансовую целесообразность брать у него. Потом позвонили рабочие, что надо ну очень срочно - метнулся в Еп. Цена не понравилась, но все равно выгодней, чем платить за доставку. Потом залез в Интернет и недалеко от места где постоянно бываю. нашел фирму, где нужный материал был значительно дешевле епа, когда брал, спросил сколько будет стоить материал на следующий этап работ - сказали цену, я скривился, говорю что дорого, спрашивают - по чем надо? Назвал свой вариант. Сказали, что столько не могут дать, но назвали уровень цены, который давали поставщики моего друга. Склады - неотапливаемый ангар, но я брал летом, поэтому не рисковал нарваться на перемерзшую краску или отсыревшую смесь. Если-же говорить о епе, то не раз видел, как туда смеси и краски привозят и зимой и под проливным дождем открытыми машинами, сгружают и стоят палеты под открытым небом. Да, они затянуты пленкой, но от мороза это не спасет, а полимерцементные смеси на "ура" натягивают влагу из воздуха.Правда, это был еще 2018 год, может сейчас они не такие сговорчивые.