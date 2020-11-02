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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 02 лис, 2020 02:34
Vlad442 написав: hume написав:
Кстати, по поводу распродажи сантехники в эпике.
В Эпике есть позиции, которые сильно оверпрайс, в частности сантехника. С другой стороны насколько оно настоящее на рынке неизвестно. Распродажные унитазы, ванные, тумбы под умывальник, умывальник в Эпике были значетельно дешевле, чем на рынке. Смесители, полипропиленовые трубы и фитинги значительно дороже.
Замки и цилиндры замка я на рынке не беру, потому что уверен на 90%, что подделка.
Строительные смеси, если не нужны десятки мешков, беру в Эпике, а не рынке, где не соблюдаются условия и сроки хранения.
Краски на рынке дешевле. Водоэмульсионку с колерованием беру в Эпике. Если подождать распродажу в Эпике и начать их закупку за несколько месяцев, то можно взять по нормальной цене.
Мне краски и смеси для последнего объекта, который делался недорогими материалами, друг сделал по своей входной цене. Объем был более-менее, поэтому поставщик сделал бесплатную доставку(если забирать самому у них на складе, то можно полдня в очереди выстоять). Потом надо было добрать мешков 10, взял 300 грн за доставку, что ставило под сомнение финансовую целесообразность брать у него. Потом позвонили рабочие, что надо ну очень срочно - метнулся в Еп. Цена не понравилась, но все равно выгодней, чем платить за доставку. Потом залез в Интернет и недалеко от места где постоянно бываю. нашел фирму, где нужный материал был значительно дешевле епа, когда брал, спросил сколько будет стоить материал на следующий этап работ - сказали цену, я скривился, говорю что дорого, спрашивают - по чем надо? Назвал свой вариант. Сказали, что столько не могут дать, но назвали уровень цены, который давали поставщики моего друга. Склады - неотапливаемый ангар, но я брал летом, поэтому не рисковал нарваться на перемерзшую краску или отсыревшую смесь. Если-же говорить о епе, то не раз видел, как туда смеси и краски привозят и зимой и под проливным дождем открытыми машинами, сгружают и стоят палеты под открытым небом. Да, они затянуты пленкой, но от мороза это не спасет, а полимерцементные смеси на "ура" натягивают влагу из воздуха.
Правда, это был еще 2018 год, может сейчас они не такие сговорчивые.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 16:11
Господа арендодатели, пока вы меряетесь ремонтами арендных квартир, арендаторы начинают делать видеоблоги о районах Киева. Посмотрите что их интересует.
Академгородок.
Веник.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:24
rjkz
Відео "ніочом".
Квартиранти бажають жити в новобуді з євроремонтом, з шафою-купе, бойлером, пральною машиною, і щоб дитсад, школа, метро і парк були поруч. І щоб оренда була 100 дол/міс, ще краще - 50 дол/міс.Відомі речі)))
___________
rjkz написав:
когда после ремонта, включение больше 2-х конфорок или духовка с одной конфоркой нагревали провода так, что воняла изоляция. Экономия-то копеечная, а влет офигенный.
Скоріше не економія, а незнання закону Ома.
Його навіть електрики-прохвесіонали зазвичай не знають. Складний закон такий, з інтегралами і діференціалами і комплексами Мейзенгеймера(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:28
Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:25
Bolt написав:
Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
Менял на днях счетчик. Мастер увидел автомат 40А и сказал, не зажрались ли вы. Пообещал с этим недоразуменеем разобраться. Вопрос: кому в опу разница, что я могу потреблять больше ээ? Я же за нее плачу.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:32
adeges написав: Bolt написав:
Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
Менял на днях счетчик. Мастер увидел автомат 40А и сказал, не зажрались ли вы. Пообещал с этим недоразуменеем разобраться. Вопрос: кому в опу разница, что я могу потреблять больше ээ? Я же за нее плачу.
А если все начнут потреблять больше електроэнергии?!Я у себя в доме сделал подключение 6кВт.Заплатил около 10кг.Начало вырубать при включении нескольких мощных потребителей энергииу меня ГВС на двух 80л бойлерах)При том, что 32А автомат не выбивало.Оказалось, что сейчас потребление ограничивает счетчик.Мне пришлось доплатить ещё 3кг, что бы его перепрошили под 8кВт.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21
adeges написав:
Менял на днях счетчик. Мастер увидел автомат 40А и сказал, не зажрались ли вы. Пообещал с этим недоразуменеем разобраться. Вопрос: кому в опу разница, что я могу потреблять больше ээ? Я же за нее плачу.
Да, это делать запрещено, но на юности продаются автоматы на которых выбита заниженая мощность, специально для таких случаев.
Раньше перепаковывали физически, а теперь просто перебивают все данные на автомате, практически не отличишь. Единственное отличие, сто автомат на 40а тяжелее включается, чем менее мощный
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