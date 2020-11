Додано: Пон 02 лис, 2020 22:25

Bolt написав: Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат . Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .



Менял на днях счетчик. Мастер увидел автомат 40А и сказал, не зажрались ли вы. Пообещал с этим недоразуменеем разобраться. Вопрос: кому в опу разница, что я могу потреблять больше ээ? Я же за нее плачу. Менял на днях счетчик. Мастер увидел автомат 40А и сказал, не зажрались ли вы. Пообещал с этим недоразуменеем разобраться. Вопрос: кому в опу разница, что я могу потреблять больше ээ? Я же за нее плачу.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California