adeges написав:Bolt написав:Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
Менял на днях счетчик. Мастер увидел автомат 40А и сказал, не зажрались ли вы. Пообещал с этим недоразуменеем разобраться. Вопрос: кому в опу разница, что я могу потреблять больше ээ? Я же за нее плачу.
Типова вільнолюдина. З тих, хто паркується на тротуарах і газонах. Чому би і ні?
Якщо кожний перевищить середню норму споживання, то падає в під'їзді напруга до 180-190 В, може проводка поплавитись і контакти обуглитись.
Продовжуйте далі і тримайте нас в курсі.