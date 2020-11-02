Bolt написав:rjkz написав:Bolt написав:Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
У меня только в дореволюционном доме 2 кВT, в остальных по 10.
2 -это печаль печальная. Нагрузку не TянеT совершенно.Благо плита газовая.
На входе 10 А автомат?
Рекомендую місцевим елехтрикам почитати в інтернеті характеристики сучасних аналогових автоматів-запобіжників. Зокрема, вивчити графіки залежності часу розчеплення від сили струму.
Добродії будуть вельми здивовані, коли взнають, що при невеликих перевантаженнях номінального значення струму - час розчеплення сягає від декількох хвилин до декількох годин.
Тобто номінал запобіжників-автомати повинний бути узгодженим з площею перерізу кабеля, щоб був запас.
Ось, досить інформативний московитський сайт: