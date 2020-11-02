Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Bolt написав:Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
У меня только в дореволюционном доме 2 кВT, в остальных по 10. 2 -это печаль печальная. Нагрузку не TянеT совершенно.Благо плита газовая.
На входе 10 А автомат?
Рекомендую місцевим елехтрикам почитати в інтернеті характеристики сучасних аналогових автоматів-запобіжників. Зокрема, вивчити графіки залежності часу розчеплення від сили струму.
Добродії будуть вельми здивовані, коли взнають, що при невеликих перевантаженнях номінального значення струму - час розчеплення сягає від декількох хвилин до декількох годин. Тобто номінал запобіжників-автоматів повинний бути узгодженим з площею перерізу кабеля, щоб був запас.
Всем привет. Много лет заходил почитать. Вот, зарегился! Вопрос у меня. Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная? Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ? P.S С детьми там не будут жить.
Bolt написав:Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .
У меня только в дореволюционном доме 2 кВT, в остальных по 10. 2 -это печаль печальная. Нагрузку не TянеT совершенно.Благо плита газовая.
На входе 10 А автомат?
Не помню. Tам не я делал ремонT й было эTo очень давно. Конец 90-х.
Nick77 написав:Всем привет. Много лет заходил почитать. Вот, зарегился! Вопрос у меня. Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная? Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ? P.S С детьми там не будут жить.
Nick77 написав:Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная? Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ?
Для меня ответ однозначен - ванная. Это универсальное решение. В квартире под аренду главное не сузить круг потенциальных арендаторов. Если хоть один из 10 окажется любителем ванны и не станет даже ехать смотреть вашу квартиру, это будет удар по карману. Ванна дешевле, проще в уходе. Посмотрите, что арендаторы могут сотворить с душевой кабинкой. https://kharkiv.znaj.ua/347464-u-harkov ... i-v-kiyevi
Nick77 написав:Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная? Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ?
Для меня ответ однозначен - ванная. Это универсальное решение. В квартире под аренду главное не сузить круг потенциальных арендаторов. Если хоть один из 10 окажется любителем ванны и не станет даже ехать смотреть вашу квартиру, это будет удар по карману. Ванна дешевле, проще в уходе. Посмотрите, что арендаторы могут сотворить с душевой кабинкой. https://kharkiv.znaj.ua/347464-u-harkov ... i-v-kiyevi
Какую ванну поставить? Чугунную Roco (15т.грн), или это излишество для аренды? Дома 16 лет стоит- как новая.
Востаннє редагувалось lel в Вів 03 лис, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Я бы ставил стандартную акриловую. Нет проблем/споров с сколами эмали. Легко отремонтировать/поменять. Стоит недорого, выглядит хорошо. Можно зайти на олх в раздел Аренда и увидеть по фото, что коллективное сознание выбирает акрил. При цене в 2 тыс к ней можно относиться как к расходнику.
Такое встречается, увы. Поэтому я никогда не сдам в аренду жильё, которое было куплено для себя. Все заработанные на аренде деньги пойдут на восстановление, еще доложишь свои и потратишь кучу нервов и времени, каскаясь по судам. Главная задача инвестирования - не заработать, а сохранить.