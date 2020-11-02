RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1949195019511952
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:41

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .


У меня только в дореволюционном доме 2 кВT, в остальных по 10.
2 -это печаль печальная. Нагрузку не TянеT совершенно.Благо плита газовая.

На входе 10 А автомат?

Рекомендую місцевим елехтрикам почитати в інтернеті характеристики сучасних аналогових автоматів-запобіжників. Зокрема, вивчити графіки залежності часу розчеплення від сили струму.

Добродії будуть вельми здивовані, коли взнають, що при невеликих перевантаженнях номінального значення струму - час розчеплення сягає від декількох хвилин до декількох годин.
Тобто номінал запобіжників-автоматів повинний бути узгодженим з площею перерізу кабеля, щоб був запас.

Ось, досить інформативний московитський сайт:
http://electrik.info/main/school/1244-v ... teley.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21695
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем привет. Много лет заходил почитать. Вот, зарегился!
Вопрос у меня. Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная?
Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ?
P.S С детьми там не будут жить.
Nick77
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:36

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Був здивований, коли робив ремонт в квартирі, вирішив взнати потужність стандартного підключення до квартири.В РЕМі сказали , що 2кВт.Але за додаткові гроші можуть збільшити. Для цікавості подивився розводка від будинкової мережі до лічильника зроблена алюмінієвою четвірко.Тобто с п"ять кВт витримає деякий час.Поставив на вхід 25А автомат .


У меня только в дореволюционном доме 2 кВT, в остальных по 10.
2 -это печаль печальная. Нагрузку не TянеT совершенно.Благо плита газовая.

На входе 10 А автомат?


Не помню.
Tам не я делал ремонT й было эTo очень давно. Конец 90-х.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11430
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:38

  Nick77 написав:Всем привет. Много лет заходил почитать. Вот, зарегился!
Вопрос у меня. Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная?
Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ?
P.S С детьми там не будут жить.


Площадь санузла , размеры?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11430
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5276 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Nick77 написав:Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная?
Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ?

Для меня ответ однозначен - ванная.
Это универсальное решение. В квартире под аренду главное не сузить круг потенциальных арендаторов. Если хоть один из 10 окажется любителем ванны и не станет даже ехать смотреть вашу квартиру, это будет удар по карману.
Ванна дешевле, проще в уходе.
Посмотрите, что арендаторы могут сотворить с душевой кабинкой.
https://kharkiv.znaj.ua/347464-u-harkov ... i-v-kiyevi
Vlad442
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Vlad442 написав:
  Nick77 написав:Что на сегодняшеий момент лучше - душевая кабина или все-таки ванная?
Однушка новострой ~45м, ценовой сегмент ~14 тыс ?

Для меня ответ однозначен - ванная.
Это универсальное решение. В квартире под аренду главное не сузить круг потенциальных арендаторов. Если хоть один из 10 окажется любителем ванны и не станет даже ехать смотреть вашу квартиру, это будет удар по карману.
Ванна дешевле, проще в уходе.
Посмотрите, что арендаторы могут сотворить с душевой кабинкой.
https://kharkiv.znaj.ua/347464-u-harkov ... i-v-kiyevi
Какую ванну поставить? Чугунную Roco (15т.грн), или это излишество для аренды? Дома 16 лет стоит- как новая.
Востаннє редагувалось lel в Вів 03 лис, 2020 17:20, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1007 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:19

Я бы ставил стандартную акриловую. Нет проблем/споров с сколами эмали. Легко отремонтировать/поменять. Стоит недорого, выглядит хорошо.
Можно зайти на олх в раздел Аренда и увидеть по фото, что коллективное сознание выбирает акрил. При цене в 2 тыс к ней можно относиться как к расходнику.
Vlad442
 
Повідомлень: 7285
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:27

  Vlad442 написав:Посмотрите, что арендаторы могут сотворить с душевой кабинкой.
https://kharkiv.znaj.ua/347464-u-harkov ... i-v-kiyevi


Такое встречается, увы. Поэтому я никогда не сдам в аренду жильё, которое было куплено для себя. Все заработанные на аренде деньги пойдут на восстановление, еще доложишь свои и потратишь кучу нервов и времени, каскаясь по судам. Главная задача инвестирования - не заработать, а сохранить. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8556
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4065 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:29

  Vlad442 написав:Я бы ставил стандартную акриловую.


Большую. Двухместную. :oops: И только джакузи.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8556
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4065 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1949195019511952
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia, Serg-ik і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5530, 5531, 5532
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
55314 6952793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 17:32
Serg-ik
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
7 19659
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 жов, 2020 20:01
GALeon
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (443)
03.11.2020 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.