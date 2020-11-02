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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1950195119521953
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:41

2 куе трешку сняли в новолипках с оч крутым ремонтом. Почему тогда 1200 уе для престиж холла мало? При этом однуха там же будет сдана 20-25 кгрн. Поэтому трехи никто и не берет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:51

Тоже за ванную.
1. Универсальное решение
2. Акрил с панелями легко заменяем и стоит куда дешевле чем хороший трап +стойка +правильно выложить из плитки (сама цена складывания поддона под трап будет стоить как ванная ценового сегмента koller pool. Беру эту фирму, тк сама толщина акрила меньше чем на ravаk на 1мм, а цена в два раза. Всякие cersanitы обхожу стороной, тк дешевые девайсы на свет просвещаются как тонко нарезанный хамон. Не скупитесь на лейку для душ стойки, берите диаметром от13 см.
hume
 
Повідомлень: 6796
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1950195119521953
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