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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:41
2 куе трешку сняли в новолипках с оч крутым ремонтом. Почему тогда 1200 уе для престиж холла мало? При этом однуха там же будет сдана 20-25 кгрн. Поэтому трехи никто и не берет.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:51
Тоже за ванную.
1. Универсальное решение
2. Акрил с панелями легко заменяем и стоит куда дешевле чем хороший трап +стойка +правильно выложить из плитки (сама цена складывания поддона под трап будет стоить как ванная ценового сегмента koller pool. Беру эту фирму, тк сама толщина акрила меньше чем на ravаk на 1мм, а цена в два раза. Всякие cersanitы обхожу стороной, тк дешевые девайсы на свет просвещаются как тонко нарезанный хамон. Не скупитесь на лейку для душ стойки, берите диаметром от13 см.
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:07
Но не более ведь эконом, чем 9-этажки по Леси, за которые просят больше )) И какая тогда доходность аренды, если текущие хотелки на продажу подобной квартиры уходят за 250к ... 4% без учета амортизации ремонта, а с ней - 2%? Из таких активов будут со свистом выходить, если стоимость аренды не удастся вернуть хотя бы на 6-7% (без амортизации). А для такого возвращения в ближайшие годы предпосылок нет. Экономика вернется к уровню конца 2019-го не ранее 2023-го...
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:57
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