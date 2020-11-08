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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:41
2 куе трешку сняли в новолипках с оч крутым ремонтом. Почему тогда 1200 уе для престиж холла мало? При этом однуха там же будет сдана 20-25 кгрн. Поэтому трехи никто и не берет.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:51
Тоже за ванную.
1. Универсальное решение
2. Акрил с панелями легко заменяем и стоит куда дешевле чем хороший трап +стойка +правильно выложить из плитки (сама цена складывания поддона под трап будет стоить как ванная ценового сегмента koller pool. Беру эту фирму, тк сама толщина акрила меньше чем на ravаk на 1мм, а цена в два раза. Всякие cersanitы обхожу стороной, тк дешевые девайсы на свет просвещаются как тонко нарезанный хамон. Не скупитесь на лейку для душ стойки, берите диаметром от13 см.
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:07
Но не более ведь эконом, чем 9-этажки по Леси, за которые просят больше )) И какая тогда доходность аренды, если текущие хотелки на продажу подобной квартиры уходят за 250к ... 4% без учета амортизации ремонта, а с ней - 2%? Из таких активов будут со свистом выходить, если стоимость аренды не удастся вернуть хотя бы на 6-7% (без амортизации). А для такого возвращения в ближайшие годы предпосылок нет. Экономика вернется к уровню конца 2019-го не ранее 2023-го...
Додано: Вів 03 лис, 2020 23:57
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:36
Орендодавці втомилися втрачати гроші )) Найбільше угод про оренду житла зараз укладають орендарі, які переїжджають із більших і дорожчих квартир до менших і дешевших.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:32
rjkz
Размеры санузла 1.9 на 1.9 , т.е площадь менее 4 кв/м
Ванная влезет, но все знакомые говорят, что больше любят душ.
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:50
В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?
В типовом договоре не прописано порядок выселения при несвоевременной оплате, а только штраф за прострочку.Как прописать этот момент? Типа:месяц не заплатил-нафиг с пляжа?
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:50
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Правильный рыг.
Иначе что вы будете делать в конце последнего месяца, обнаружив, к примеру, прожжённый окурками новенький диван?
Додано: Пон 09 лис, 2020 12:54
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Кто-то из арендодателей сталкивался с судами по договорам? Как проходит процесс и вообще?
$$$$$$$$$
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