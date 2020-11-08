RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1950195119521953
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:41

2 куе трешку сняли в новолипках с оч крутым ремонтом. Почему тогда 1200 уе для престиж холла мало? При этом однуха там же будет сдана 20-25 кгрн. Поэтому трехи никто и не берет.
hume
 
Повідомлень: 6807
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:51

Тоже за ванную.
1. Универсальное решение
2. Акрил с панелями легко заменяем и стоит куда дешевле чем хороший трап +стойка +правильно выложить из плитки (сама цена складывания поддона под трап будет стоить как ванная ценового сегмента koller pool. Беру эту фирму, тк сама толщина акрила меньше чем на ravаk на 1мм, а цена в два раза. Всякие cersanitы обхожу стороной, тк дешевые девайсы на свет просвещаются как тонко нарезанный хамон. Не скупитесь на лейку для душ стойки, берите диаметром от13 см.
hume
 
Повідомлень: 6807
З нами з: 27.12.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:07

  shapo написав:Так Престиж-Холл кроме расположения эконом-вариант


Но не более ведь эконом, чем 9-этажки по Леси, за которые просят больше )) И какая тогда доходность аренды, если текущие хотелки на продажу подобной квартиры уходят за 250к ... 4% без учета амортизации ремонта, а с ней - 2%? Из таких активов будут со свистом выходить, если стоимость аренды не удастся вернуть хотя бы на 6-7% (без амортизации). А для такого возвращения в ближайшие годы предпосылок нет. Экономика вернется к уровню конца 2019-го не ранее 2023-го...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8178
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
8
5
3
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:57

  shapo написав:
  zРадио написав:Чет совсем грустно - ценник образца 2015-го года дна днищенского. Прислали в ТГ. Кто не верит - номер указан, звоните

Зображення


Так Престиж-Холл кроме расположения эконом-вариант


До 2008 года в Ылитном АППСе ценник на 2к с жлобремонтом был выше...существенно выше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11434
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5287 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:36

Орендодавці втомилися втрачати гроші )) Найбільше угод про оренду житла зараз укладають орендарі, які переїжджають із більших і дорожчих квартир до менших і дешевших. https://hmarochos.kiev.ua/2020/11/04/vt ... da-zhytla/
ihorkyiv
 
Повідомлень: 647
З нами з: 01.05.17
Подякував: 116 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:32

rjkz
Размеры санузла 1.9 на 1.9 , т.е площадь менее 4 кв/м
Ванная влезет, но все знакомые говорят, что больше любят душ.
Nick77
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:50

В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?
В типовом договоре не прописано порядок выселения при несвоевременной оплате, а только штраф за прострочку.Как прописать этот момент? Типа:месяц не заплатил-нафиг с пляжа?
Bolt
 
Повідомлень: 442
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:50

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

Bolt написав:В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?


Правильный рыг.
Иначе что вы будете делать в конце последнего месяца, обнаружив, к примеру, прожжённый окурками новенький диван?
alter
 
Повідомлень: 510
З нами з: 14.05.08
Подякував: 301 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кто-то из арендодателей сталкивался с судами по договорам? Как проходит процесс и вообще?
$$$$$$$$$
jokk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 21.09.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:26

  Nick77 написав:rjkz
Размеры санузла 1.9 на 1.9 , т.е площадь менее 4 кв/м
Ванная влезет, но все знакомые говорят, что больше любят душ.


Тогда ванна разумней. Если речь об аренде.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11434
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5287 раз.
Подякували: 2820 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 1950195119521953
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5565, 5566, 5567
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
55668 7030957
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 17:06
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20000
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230316
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.