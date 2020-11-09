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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 01:06

  Bolt написав:В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?
В типовом договоре не прописано порядок выселения при несвоевременной оплате, а только штраф за прострочку.Как прописать этот момент? Типа:месяц не заплатил-нафиг с пляжа?


Так и пишите в договоре - первый и залоговый месяц. В конце из залога вычитается сумма за все сломанные вещи и за клиринг.
День не заплатил - нафик с пляжа. Где месяц не заплатил, там и два будет.
RomaS
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