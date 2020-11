Додано: Вів 10 лис, 2020 09:17

RomaS написав: Bolt написав: В типовом договоре аренды прописан такой пункт:

,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."

У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?

Так и пишите в договоре - первый и залоговый месяц. В конце из залога вычитается сумма за все сломанные вещи и за клиринг.

Нет понятия залоговый месяц. В процитированном договоре тоже неправильно сказано. Это - страховой депозит или залог. Просрлчка оплаты 1 день и выселение - слишком жестко. 3 дня - нормально. Другие безусловные причины выселения - курение, животные, несанкционированные изменения в квартире, подселение, субаренда Нет понятия залоговый месяц. В процитированном договоре тоже неправильно сказано. Это - страховой депозит или залог. Просрлчка оплаты 1 день и выселение - слишком жестко. 3 дня - нормально. Другие безусловные причины выселения - курение, животные, несанкционированные изменения в квартире, подселение, субаренда

