|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 10 лис, 2020 01:06
Bolt написав:
В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?
В типовом договоре не прописано порядок выселения при несвоевременной оплате, а только штраф за прострочку.Как прописать этот момент? Типа:месяц не заплатил-нафиг с пляжа?
Так и пишите в договоре - первый и залоговый месяц. В конце из залога вычитается сумма за все сломанные вещи и за клиринг.
День не заплатил - нафик с пляжа. Где месяц не заплатил, там и два будет.
-
RomaS
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:17
RomaS написав: Bolt написав:
В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?
В типовом договоре не прописано порядок выселения при несвоевременной оплате, а только штраф за прострочку.Как прописать этот момент? Типа:месяц не заплатил-нафиг с пляжа?
Так и пишите в договоре - первый и залоговый месяц. В конце из залога вычитается сумма за все сломанные вещи и за клиринг.
День не заплатил - нафик с пляжа. Где месяц не заплатил, там и два будет.
Нет понятия залоговый месяц. В процитированном договоре тоже неправильно сказано. Это - страховой депозит или залог. Просрлчка оплаты 1 день и выселение - слишком жестко. 3 дня - нормально. Другие безусловные причины выселения - курение, животные, несанкционированные изменения в квартире, подселение, субаренда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3585
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 583 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 09:56
adeges написав: RomaS написав: Bolt написав:
В типовом договоре аренды прописан такой пункт:
,,5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень)."
У мну рыг через которого,возможно, буду сдавать квартиру рекомендовал брать не как плату за первый и последний месяц, а как плату за первый месяц и страховой депозит за имущество.Как лучше?
В типовом договоре не прописано порядок выселения при несвоевременной оплате, а только штраф за прострочку.Как прописать этот момент? Типа:месяц не заплатил-нафиг с пляжа?
Так и пишите в договоре - первый и залоговый месяц. В конце из залога вычитается сумма за все сломанные вещи и за клиринг.
День не заплатил - нафик с пляжа. Где месяц не заплатил, там и два будет.
Нет понятия залоговый месяц. В процитированном договоре тоже неправильно сказано. Это - страховой депозит или залог. Просрлчка оплаты 1 день и выселение - слишком жестко. 3 дня - нормально. Другие безусловные причины выселения - курение, животные, несанкционированные изменения в квартире, подселение, субаренда
Залог-который может использоваться как для погашения задолжености по аренде, так и компенсация за порчу имущества?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:02
Bolt написав:
Залог-который может использоваться как для погашения задолжености по аренде, так и компенсация за порчу имущества?
Для чего угодно, так вот как вы написали и написать в договоре. "При подписании настоящего Договора арендатор вносит залог в сумме ХХХ грн, который может быть использован Арендодателем как для погашения задолжености по аренде и коммунальным услугам, так и для удержания штрафов для Арендатора и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором".
Только делайте договор на украинском.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3585
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 583 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:40
adeges написав: Bolt написав:
Залог-который может использоваться как для погашения задолжености по аренде, так и компенсация за порчу имущества?
Для чего угодно, так вот как вы написали и написать в договоре. "При подписании настоящего Договора арендатор вносит залог в сумме ХХХ грн, который может быть использован Арендодателем как для погашения задолжености по аренде и коммунальным услугам, так и для удержания штрафов для Арендатора и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором".
Только делайте договор на украинском.
Понятно, что на украинском.Во Львове живу
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:06
Долярчик написав: Bolt написав:
Понятно, что на украинском.Во Львове живу
То накуя переходити на російську?
манкурт
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3369
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 731 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 11:28
jump написав: Долярчик написав: Bolt написав:
Понятно, что на украинском.Во Львове живу
То накуя переходити на російську?
манкурт
Еврей;)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 22:31
jokk написав:
Кто-то из арендодателей сталкивался с судами по договорам? Как проходит процесс и вообще?
Вай-вай!
Краще не доводити справи до такого фіналу(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21698
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1248 раз.
- Подякували: 2231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Львівський БатяР
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|55793
|7057681
|
|
|0
|89
|
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
|
|8
|20031
|
|