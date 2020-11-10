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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:47
jokk написав:
Кто-то из арендодателей сталкивался с судами по договорам? Как проходит процесс и вообще?
Нет, не сталкивался. Арендодатель должен думать о себе и стремиться оформить все таким образом, чтобы у арендатора не было возможности и желания судиться или другим образом давить на арендодателя.
Обычно люди "купим однушечку под аренду" или "продавать дешево, будем пока бабушкину сдавать" не задумываются как это правильно делать, ставят подписи где попало, не думая, а потом причитают "что же нам теперь делать".
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Vlad442
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:53
Vlad442 написав:
Обычно люди "купим однушечку под аренду" или "продавать дешево, будем пока бабушкину сдавать" не задумываются как это правильно делать, ставят подписи где попало, не думая, а потом причитают "что же нам теперь делать
звісно, це відома публіка))) 75% виборців - саме вона)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:02
Это важный вопрос, так-как можно влипнуть хозяину в свой же договор. Особенно в плане разный пунктов про нарушение, выселение, пеню и гарантии
$$$$$$$$$
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jokk
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