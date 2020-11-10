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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:47
jokk написав:
Кто-то из арендодателей сталкивался с судами по договорам? Как проходит процесс и вообще?
Нет, не сталкивался. Арендодатель должен думать о себе и стремиться оформить все таким образом, чтобы у арендатора не было возможности и желания судиться или другим образом давить на арендодателя.
Обычно люди "купим однушечку под аренду" или "продавать дешево, будем пока бабушкину сдавать" не задумываются как это правильно делать, ставят подписи где попало, не думая, а потом причитают "что же нам теперь делать".
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:53
Vlad442 написав:
Обычно люди "купим однушечку под аренду" или "продавать дешево, будем пока бабушкину сдавать" не задумываются как это правильно делать, ставят подписи где попало, не думая, а потом причитают "что же нам теперь делать
звісно, це відома публіка))) 75% виборців - саме вона)))
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:02
Это важный вопрос, так-как можно влипнуть хозяину в свой же договор. Особенно в плане разный пунктов про нарушение, выселение, пеню и гарантии
$$$$$$$$$
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:08
Были дискуссии сдавать через агента или нет. Поделюсь опытом.
Договорился с арендаторами, что они неделю-две перед съездом показывают квартиру за некоторые уступки с моей стороны. Отдал квартиру агентам, которые честно и за деньги ее рекламировали. Единичные предложения от арендаторов второго сорта, просмотров не было, даже после того, как снизил цену. Когда квартира освободилась, дал объявление от себя. Сняли первые посмотревшие (первый сорт). Были со своим агентом.
Вывод. Сейчас, когда рынок аренды перенасыщен предложением, ни прямые арендаторы, ни арендаторы с агентами не интересуются предложениями от других агентов. Зачем, если рядом много таких же вариантов, только от хозяев? Сдать при нынешнем состоянии рынка через агента это или очень долго, или очень дешево.
Снять наоборот. Недавно сын снимал и не понимал за что платить агентам, если есть много частных предложений. Я ему рассказал, что никто не хочет платить агентам, поэтому наоборот нужно их прозванивать в первую очередь. К ним обращаются неопытные хозяева, а агенту нужно не кататься на просмотры, а сдать быстро, поэтому к изначально небольшой цене агенты укатывают их до еще дешевле, поэтому расходы на агента окупятся за пару месяцев. В результате снял на шару. Двушку в хорошем состоянии дешевле минимальной цены убитой однушки.
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Vlad442
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