Додано: Пон 23 лис, 2020 12:08

Были дискуссии сдавать через агента или нет. Поделюсь опытом.

Договорился с арендаторами, что они неделю-две перед съездом показывают квартиру за некоторые уступки с моей стороны. Отдал квартиру агентам, которые честно и за деньги ее рекламировали. Единичные предложения от арендаторов второго сорта, просмотров не было, даже после того, как снизил цену. Когда квартира освободилась, дал объявление от себя. Сняли первые посмотревшие (первый сорт). Были со своим агентом.

Вывод. Сейчас, когда рынок аренды перенасыщен предложением, ни прямые арендаторы, ни арендаторы с агентами не интересуются предложениями от других агентов. Зачем, если рядом много таких же вариантов, только от хозяев? Сдать при нынешнем состоянии рынка через агента это или очень долго, или очень дешево.

Снять наоборот. Недавно сын снимал и не понимал за что платить агентам, если есть много частных предложений. Я ему рассказал, что никто не хочет платить агентам, поэтому наоборот нужно их прозванивать в первую очередь. К ним обращаются неопытные хозяева, а агенту нужно не кататься на просмотры, а сдать быстро, поэтому к изначально небольшой цене агенты укатывают их до еще дешевле, поэтому расходы на агента окупятся за пару месяцев. В результате снял на шару. Двушку в хорошем состоянии дешевле минимальной цены убитой однушки.