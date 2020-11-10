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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:47

  jokk написав:Кто-то из арендодателей сталкивался с судами по договорам? Как проходит процесс и вообще?

Нет, не сталкивался. Арендодатель должен думать о себе и стремиться оформить все таким образом, чтобы у арендатора не было возможности и желания судиться или другим образом давить на арендодателя.
Обычно люди "купим однушечку под аренду" или "продавать дешево, будем пока бабушкину сдавать" не задумываются как это правильно делать, ставят подписи где попало, не думая, а потом причитают "что же нам теперь делать".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:53

  Vlad442 написав:Обычно люди "купим однушечку под аренду" или "продавать дешево, будем пока бабушкину сдавать" не задумываются как это правильно делать, ставят подписи где попало, не думая, а потом причитают "что же нам теперь делать

звісно, це відома публіка))) 75% виборців - саме вона)))
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 18:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Это важный вопрос, так-как можно влипнуть хозяину в свой же договор. Особенно в плане разный пунктов про нарушение, выселение, пеню и гарантии
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:54

  jokk написав:Это важный вопрос, так-как можно влипнуть хозяину в свой же договор. Особенно в плане разный пунктов про нарушение, выселение, пеню и гарантии

Щоб не влипнути, то треба здавати через рила :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Были дискуссии сдавать через агента или нет. Поделюсь опытом.
Договорился с арендаторами, что они неделю-две перед съездом показывают квартиру за некоторые уступки с моей стороны. Отдал квартиру агентам, которые честно и за деньги ее рекламировали. Единичные предложения от арендаторов второго сорта, просмотров не было, даже после того, как снизил цену. Когда квартира освободилась, дал объявление от себя. Сняли первые посмотревшие (первый сорт). Были со своим агентом.
Вывод. Сейчас, когда рынок аренды перенасыщен предложением, ни прямые арендаторы, ни арендаторы с агентами не интересуются предложениями от других агентов. Зачем, если рядом много таких же вариантов, только от хозяев? Сдать при нынешнем состоянии рынка через агента это или очень долго, или очень дешево.
Снять наоборот. Недавно сын снимал и не понимал за что платить агентам, если есть много частных предложений. Я ему рассказал, что никто не хочет платить агентам, поэтому наоборот нужно их прозванивать в первую очередь. К ним обращаются неопытные хозяева, а агенту нужно не кататься на просмотры, а сдать быстро, поэтому к изначально небольшой цене агенты укатывают их до еще дешевле, поэтому расходы на агента окупятся за пару месяцев. В результате снял на шару. Двушку в хорошем состоянии дешевле минимальной цены убитой однушки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:27

  Vlad442 написав:Были дискуссии сдавать через агента или нет. Поделюсь опытом.
Договорился с арендаторами, что они неделю-две перед съездом показывают квартиру за некоторые уступки с моей стороны. Отдал квартиру агентам, которые честно и за деньги ее рекламировали. Единичные предложения от арендаторов второго сорта, просмотров не было, даже после того, как снизил цену. Когда квартира освободилась, дал объявление от себя. Сняли первые посмотревшие (первый сорт). Были со своим агентом.
Вывод. Сейчас, когда рынок аренды перенасыщен предложением, ни прямые арендаторы, ни арендаторы с агентами не интересуются предложениями от других агентов. Зачем, если рядом много таких же вариантов, только от хозяев? Сдать при нынешнем состоянии рынка через агента это или очень долго, или очень дешево.
Снять наоборот. Недавно сын снимал и не понимал за что платить агентам, если есть много частных предложений. Я ему рассказал, что никто не хочет платить агентам, поэтому наоборот нужно их прозванивать в первую очередь. К ним обращаются неопытные хозяева, а агенту нужно не кататься на просмотры, а сдать быстро, поэтому к изначально небольшой цене агенты укатывают их до еще дешевле, поэтому расходы на агента окупятся за пару месяцев. В результате снял на шару. Двушку в хорошем состоянии дешевле минимальной цены убитой однушки.

+1
Чи достатньо розмістити своє оголошення на 2х-3х ресурсах?(крім олх - які ще? )
І в кінці оголошення просто дописати "Власник"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:18

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:+1
Чи достатньо розмістити своє оголошення на 2х-3х ресурсах?(крім олх - які ще? )
І в кінці оголошення просто дописати "Власник"?

Одного олха вполне достаточно. Ставишь пометку частное, пишешь Власник как в заголовке, так и в тексте и, главное, не забываешь закинуть олху 200 гривен. Без этого ничего работать не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:55

Поділюся власним досвідом. Жодного разу за 20 років надання квартир в оренду ніякому рекламному ресурсу не сплатив ні гривні. НАВІЩО зайві, навіть мізерні витрати ?? Багато років користуюся безкоштовною послугою ОЛХ - раз на місяць одне оголошення. Ввечері, з 22.00 до 23.00, закидаю інфу на сайт. Зранку усі АН і приватні рієлтори ако коршуни "розкльовують" і поширюють мою пропозицію своїми каналами. Бувало, з 8-ї години ранку лунали дзвінки. День-два - і квартиру здано. Ймовірно, у дорогому сегменті варто сплатити ресурсу за розташування оголошення певний час на верхніх щаблях інформаційного потоку. Мої локації квартир і вартість оренди цього не потребують. Усе відбувається просто і швидко.
У поточній діяльності ніяких змін. Усі орендарі сплачують вчасно і в обумовленому обсязі. Нехай їх оминають хвороби і усілякі негаразди. У нашому бізнесі успішний і здоровий клієнт - понад усе !!!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:00

  Vlad442 написав:Были дискуссии сдавать через агента или нет. Поделюсь опытом.
Договорился с арендаторами, что они неделю-две перед съездом показывают квартиру за некоторые уступки с моей стороны. Отдал квартиру агентам, которые честно и за деньги ее рекламировали. Единичные предложения от арендаторов второго сорта, просмотров не было, даже после того, как снизил цену. Когда квартира освободилась, дал объявление от себя. Сняли первые посмотревшие (первый сорт). Были со своим агентом.
Вывод. Сейчас, когда рынок аренды перенасыщен предложением, ни прямые арендаторы, ни арендаторы с агентами не интересуются предложениями от других агентов. Зачем, если рядом много таких же вариантов, только от хозяев? Сдать при нынешнем состоянии рынка через агента это или очень долго, или очень дешево.
Снять наоборот. Недавно сын снимал и не понимал за что платить агентам, если есть много частных предложений. Я ему рассказал, что никто не хочет платить агентам, поэтому наоборот нужно их прозванивать в первую очередь. К ним обращаются неопытные хозяева, а агенту нужно не кататься на просмотры, а сдать быстро, поэтому к изначально небольшой цене агенты укатывают их до еще дешевле, поэтому расходы на агента окупятся за пару месяцев. В результате снял на шару. Двушку в хорошем состоянии дешевле минимальной цены убитой однушки.


Где сын снял и по чем не поделитесь ? Киев ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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