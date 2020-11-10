Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
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