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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1953195419551956
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17

Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
hume
 
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