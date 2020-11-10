Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:21
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23
давным давно читал автобиографическую повесть "записки серого волка", где автор в подробностях рассказывал в том числе и как он ночью залезал, вынимая стекла, в квартиры при спящих хозяевах и воровал, однажды даже якобы оставил деньги, осознав как бедно живет жертва
в общем этот воровской промысел далеко не нов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:06
У меня, если ввести код, но не открыть и закрыть дверь (хозяин не вышел), ставится на охрану без датчиков движения. Только размыкания.
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