|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6845
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:21
hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10198
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1241 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23
hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
давным давно читал автобиографическую повесть "записки серого волка", где автор в подробностях рассказывал в том числе и как он ночью залезал, вынимая стекла, в квартиры при спящих хозяевах и воровал, однажды даже якобы оставил деньги, осознав как бедно живет жертва
в общем этот воровской промысел далеко не нов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7932
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 916 раз.
- Подякували: 1377 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:06
hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
У меня, если ввести код, но не открыть и закрыть дверь (хозяин не вышел), ставится на охрану без датчиков движения. Только размыкания.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7390
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:26
antey1969 написав: hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
потому и способ - иметь замки лучше чем у соседа
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:05
Diman написав: antey1969 написав: hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
потому и способ - иметь замки лучше чем у соседа
Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10198
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1241 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56898
|7271593
|
|
|0
|249
|
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
|
|8
|20162
|
|