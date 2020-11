Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23

hume написав: Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))

Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.



давным давно читал автобиографическую повесть "записки серого волка", где автор в подробностях рассказывал в том числе и как он ночью залезал, вынимая стекла, в квартиры при спящих хозяевах и воровал, однажды даже якобы оставил деньги, осознав как бедно живет жертва

давным давно читал автобиографическую повесть "записки серого волка", где автор в подробностях рассказывал в том числе и как он ночью залезал, вынимая стекла, в квартиры при спящих хозяевах и воровал, однажды даже якобы оставил деньги, осознав как бедно живет жертва

в общем этот воровской промысел далеко не нов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.