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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1953195419551956
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17

Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:21

  hume написав:Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.

Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23

  hume написав:Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.


давным давно читал автобиографическую повесть "записки серого волка", где автор в подробностях рассказывал в том числе и как он ночью залезал, вынимая стекла, в квартиры при спящих хозяевах и воровал, однажды даже якобы оставил деньги, осознав как бедно живет жертва
в общем этот воровской промысел далеко не нов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:06

  hume написав:Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.

У меня, если ввести код, но не открыть и закрыть дверь (хозяин не вышел), ставится на охрану без датчиков движения. Только размыкания.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:26

  antey1969 написав:
  hume написав:Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.

Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
потому и способ - иметь замки лучше чем у соседа
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:05

  Diman написав:
  antey1969 написав:
  hume написав:Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.

Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
потому и способ - иметь замки лучше чем у соседа

Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 16:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antey1969 написав:Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно

І на вікна - гратки :) а то моєму знайомому на третій поверх через вікно залізли злодії!

Та і на 10тий-20тий поверх з альпініським спорядженням можна попасти ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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