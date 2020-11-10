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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:17
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
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hume
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:21
hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
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antey1969
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:23
hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
давным давно читал автобиографическую повесть "записки серого волка", где автор в подробностях рассказывал в том числе и как он ночью залезал, вынимая стекла, в квартиры при спящих хозяевах и воровал, однажды даже якобы оставил деньги, осознав как бедно живет жертва
в общем этот воровской промысел далеко не нов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:06
hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
У меня, если ввести код, но не открыть и закрыть дверь (хозяин не вышел), ставится на охрану без датчиков движения. Только размыкания.
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Vlad442
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:26
antey1969 написав: hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
потому и способ - иметь замки лучше чем у соседа
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Diman
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:05
Diman написав: antey1969 написав: hume написав:
Влезть в квартиру при спящем хозяине это сильно, это реально что-то новенькое))
Но, к сожалению, на охрану ставят только в отсутствие хозяина в квартире. Так что домушники могут смело приходить в ночные часы. Завидую крепкому сну хозяина.
Это не новенькое.
В 2014м так весьма активно работали по Печерску. Подбирали ключ, потом пару минут шуровали в коридоре и в ближайшей комнате на предмет кошельков, ноутов и смартфонов на зарядке.
потому и способ - иметь замки лучше чем у соседа
Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно
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antey1969
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:23
antey1969 написав:
Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно
І на вікна - гратки
а то моєму знайомому на третій поверх через вікно залізли злодії!
Та і на 10тий-20тий поверх з альпініським спорядженням можна попасти
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 25 лис, 2020 18:24
Долярчик написав: antey1969 написав:
Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно
І на вікна - гратки
а то моєму знайомому на третій поверх через вікно залізли злодії!
Та і на 10тий-20тий поверх з альпініським спорядженням можна попасти
А ти Доларчік на якому поверсі живеш?
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ROLF
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Додано: Сер 25 лис, 2020 18:27
ROLF написав: Долярчик написав: antey1969 написав:
Засов решает.
Стоит копейки, зато спишь спокойно
І на вікна - гратки
а то моєму знайомому на третій поверх через вікно залізли злодії!
Та і на 10тий-20тий поверх з альпініським спорядженням можна попасти
А ти Доларчік на якому поверсі живеш?
І до речі Доларчік пишеться так ...., або ти москаль буквар викурив в 3 класі
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ROLF
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:32
ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
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Faceless
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Sidus
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