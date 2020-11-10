|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:46
Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 756
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:51
ROLF написав: Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
Або вже по 88 чалілісь?
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 756
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|56927
|7276598
|
|
|0
|251
|
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
|
|8
|20163
|
|