RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1954195519561957
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:46

  Faceless написав:
  ROLF написав:І до речі Доларчік пишеться так ..

Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 756
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:51

  ROLF написав:
  Faceless написав:
  ROLF написав:І до речі Доларчік пишеться так ..

Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав

Або вже по 88 чалілісь?
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 756
З нами з: 27.03.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:12

  ROLF написав:
  Faceless написав:
  ROLF написав:І до речі Доларчік пишеться так ..

Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав



"Меееедленно шевеля губами, читаем название ветки и думаем" (если есть чем) (ТМ Прохожий)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11470
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5309 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:21

  ROLF написав:
  ROLF написав:
  Faceless написав:Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав

Або вже по 88 чалілісь?


Разжигание, оффтоп, оскорбления ( в том числе модератора)
"С таким счастьем и на свободе!" (С)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11470
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5309 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
2
1
1
  #<1 ... 1954195519561957
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5692, 5693, 5694
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
56930 7277763
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 21:24
rjkz
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 251
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20163
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26619)
25.11.2020 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.