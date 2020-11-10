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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:46
Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:51
ROLF написав: Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
Або вже по 88 чалілісь?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:12
ROLF написав: Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
"Меееедленно шевеля губами, читаем название ветки и думаем" (если есть чем) (ТМ Прохожий)
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:21
ROLF написав: ROLF написав: Faceless написав:
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
Або вже по 88 чалілісь?
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"С таким счастьем и на свободе!" (С)
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