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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:46
Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:51
ROLF написав: Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
Або вже по 88 чалілісь?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:12
ROLF написав: Faceless написав: ROLF написав:
І до речі Доларчік пишеться так ..
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:21
ROLF написав: ROLF написав: Faceless написав:
Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття
У першій половині століття про доларі ніхто не знав
Або вже по 88 чалілісь?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:46
Долярчик написав:
На Західній Україні, раніше можна почути було швидше "доляр", чим "долар"!
Місцевий діалект і все таке інше
Так само, як швидше можна почути" пательня", ніж "сковорода"
Від доляр на галицький манер буде Долярек. Ні?
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