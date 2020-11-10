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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1954195519561957
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:46

  Faceless написав:
  ROLF написав:І до речі Доларчік пишеться так ..

Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:51

  ROLF написав:
  Faceless написав:
  ROLF написав:І до речі Доларчік пишеться так ..

Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав

Або вже по 88 чалілісь?
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:12

  ROLF написав:
  Faceless написав:
  ROLF написав:І до речі Доларчік пишеться так ..

Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав



"Меееедленно шевеля губами, читаем название ветки и думаем" (если есть чем) (ТМ Прохожий)
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:21

  ROLF написав:
  ROLF написав:
  Faceless написав:Якраз не обов'язково. Почитайте, як українською писали книжки/журнали в першій половині минулого століття

У першій половині століття про доларі ніхто не знав

Або вже по 88 чалілісь?


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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

На Західній Україні, раніше можна почути було швидше "доляр", чим "долар"!
Місцевий діалект і все таке інше :)
Так само, як швидше можна почути" пательня", ніж "сковорода" ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:46

  Долярчик написав:На Західній Україні, раніше можна почути було швидше "доляр", чим "долар"!
Місцевий діалект і все таке інше :)
Так само, як швидше можна почути" пательня", ніж "сковорода" ;)

Від доляр на галицький манер буде Долярек. Ні?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:20

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:На Західній Україні, раніше можна почути було швидше "доляр", чим "долар"!
Місцевий діалект і все таке інше :)
Так само, як швидше можна почути" пательня", ніж "сковорода" ;)

Від доляр на галицький манер буде Долярек. Ні?

Закінчень слова може бути декілька! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:34

  SerDem написав:Предлагаю обсудить тему охраны квартиры через пульт охраны в полиции , что то у меня в доме оживились домушники , 40 лет не было ни одного случая , - залезли в квартиру ночью в 3 часа, ретировались когда хозяин проснулся.. , сколько это стоит и вообще это просто или нет. Спасибо !

К сожалению это совершается при полном попустительстве, сейчас просто армагедон краж,повальный,и никто похоже и не заинтересован искать.Количество краж в Киеве зашкаливает и никто никого не ищет.Сигнализации,решетки и т.д. еще могут уберечь, а лучше не давать соблазна деятелям-деньги на счета в банки,карточками сейчас удобно и везде,в принципе,можно рассчитаться.А смартфоны и телевизоры профи и подавно не нужно
Andreiii
 
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