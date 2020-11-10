У першій половині століття про доларі ніхто не знав
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:46
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:51
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:12
"Меееедленно шевеля губами, читаем название ветки и думаем" (если есть чем) (ТМ Прохожий)
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:21
Разжигание, оффтоп, оскорбления ( в том числе модератора)
"С таким счастьем и на свободе!" (С)
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
На Західній Україні, раніше можна почути було швидше "доляр", чим "долар"!
Місцевий діалект і все таке інше
Так само, як швидше можна почути" пательня", ніж "сковорода"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:46
Від доляр на галицький манер буде Долярек. Ні?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 11:20
Закінчень слова може бути декілька!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:34
К сожалению это совершается при полном попустительстве, сейчас просто армагедон краж,повальный,и никто похоже и не заинтересован искать.Количество краж в Киеве зашкаливает и никто никого не ищет.Сигнализации,решетки и т.д. еще могут уберечь, а лучше не давать соблазна деятелям-деньги на счета в банки,карточками сейчас удобно и везде,в принципе,можно рассчитаться.А смартфоны и телевизоры профи и подавно не нужно
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:32
Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн. Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.
Додано: Нед 29 лис, 2020 14:03
Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.
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