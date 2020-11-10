Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:49
Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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