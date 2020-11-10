Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:49
Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:08
Человек впервые сдает. Думаю, что о такой возможности он и не знает.
Я ж не спорю - сама удивилась, да еще и тому, что желающие нашлись. Площадь более 40 метров.
З.Ы. Сходила на olx - хм, это далеко не единичное предложение за такую цену. Ну и квартиры достаточно приличные за эти деньги. (чешу затылок).
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:32
Хм. Только один дом приходит на ум при упоминании такой цены-"украинский кирпич" возле горсовета и налоговой. Ну ещё "Центральный" с натяжкой. Остальное уже далековато от центра, а в старом фонде как то не правдоподобно звучит. Знакомая сдаёт двушку в "шлачке" в прицентралье за 6.
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