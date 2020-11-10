RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1955195619571958
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:49

  Natt написав:Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн. :shock: Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.


Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1518 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:08

  барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.

Человек впервые сдает. Думаю, что о такой возможности он и не знает.

  Хомякоид написав: Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.

Я ж не спорю - сама удивилась, да еще и тому, что желающие нашлись. Площадь более 40 метров.

З.Ы. Сходила на olx - хм, это далеко не единичное предложение за такую цену. Ну и квартиры достаточно приличные за эти деньги. (чешу затылок).
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 09.08.15
Подякував: 418 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:32

  Natt написав:Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн. :shock: Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.


Хм. Только один дом приходит на ум при упоминании такой цены-"украинский кирпич" возле горсовета и налоговой. Ну ещё "Центральный" с натяжкой. Остальное уже далековато от центра, а в старом фонде как то не правдоподобно звучит. Знакомая сдаёт двушку в "шлачке" в прицентралье за 6.
drevlyanin
 
Повідомлень: 265
З нами з: 01.04.20
Подякував: 138 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02

  барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.

В цене 10 тыс есть премия (минимум 10%) за первую сдачу. Съедет эта семья через полгода, а квартира уже так не блестит.
Человек вложил в ремонт много времени и сил, поэтому он хочет, чтобы ремонт продержался подольше.
Дело не только в ребенке, но и в родителях. Мама сидит дома, постоянно крутит стирки, ставит увлажнители, папа на выходных в мячик играет.
Про ремонт из залога - не все так просто. Если предъявлять каждую царапинку, никакого залога не хватит. Многое и не предъявишь. Вот например у меня после того, как мама с 5 летним ребенком год пожили, разошлись обои на стыках (хотя до этого 6 лет было все ОК). Думаю излишняя влажность. Можно предъявить переклейку? Согласятся люди, что это их вина?

Может человек сделал правильно, может нет. Не угадаешь. Это его решение, которое имеет право на жизнь. В моем табеле о рангах люди с детьми дошкольного возраста стоят на одной ступени с людьми с мелкими домашними животными.
Vlad442
 
Повідомлень: 7425
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жорстокий світ лендлордства!
І, навіть, не віриться, що відносно скоро і я внього ввійду...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9071
З нами з: 19.10.15
Подякував: 551 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1955195619571958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий, zРадио і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5730, 5731, 5732
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
57313 7356309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 00:04
zРадио
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.