Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02

барабашов написав: Natt

Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?

Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался. Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.

В цене 10 тыс есть премия (минимум 10%) за первую сдачу. Съедет эта семья через полгода, а квартира уже так не блестит.Человек вложил в ремонт много времени и сил, поэтому он хочет, чтобы ремонт продержался подольше.Дело не только в ребенке, но и в родителях. Мама сидит дома, постоянно крутит стирки, ставит увлажнители, папа на выходных в мячик играет.Про ремонт из залога - не все так просто. Если предъявлять каждую царапинку, никакого залога не хватит. Многое и не предъявишь. Вот например у меня после того, как мама с 5 летним ребенком год пожили, разошлись обои на стыках (хотя до этого 6 лет было все ОК). Думаю излишняя влажность. Можно предъявить переклейку? Согласятся люди, что это их вина?Может человек сделал правильно, может нет. Не угадаешь. Это его решение, которое имеет право на жизнь. В моем табеле о рангах люди с детьми дошкольного возраста стоят на одной ступени с людьми с мелкими домашними животными.