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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1955195619571958
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:32

  Natt написав:Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн. :shock: Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.


Хм. Только один дом приходит на ум при упоминании такой цены-"украинский кирпич" возле горсовета и налоговой. Ну ещё "Центральный" с натяжкой. Остальное уже далековато от центра, а в старом фонде как то не правдоподобно звучит. Знакомая сдаёт двушку в "шлачке" в прицентралье за 6.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02

  барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.

В цене 10 тыс есть премия (минимум 10%) за первую сдачу. Съедет эта семья через полгода, а квартира уже так не блестит.
Человек вложил в ремонт много времени и сил, поэтому он хочет, чтобы ремонт продержался подольше.
Дело не только в ребенке, но и в родителях. Мама сидит дома, постоянно крутит стирки, ставит увлажнители, папа на выходных в мячик играет.
Про ремонт из залога - не все так просто. Если предъявлять каждую царапинку, никакого залога не хватит. Многое и не предъявишь. Вот например у меня после того, как мама с 5 летним ребенком год пожили, разошлись обои на стыках (хотя до этого 6 лет было все ОК). Думаю излишняя влажность. Можно предъявить переклейку? Согласятся люди, что это их вина?

Может человек сделал правильно, может нет. Не угадаешь. Это его решение, которое имеет право на жизнь. В моем табеле о рангах люди с детьми дошкольного возраста стоят на одной ступени с людьми с мелкими домашними животными.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 23:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Жорстокий світ лендлордства!
І, навіть, не віриться, що відносно скоро і я внього ввійду...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:27

  drevlyanin написав:Хм. Только один дом приходит на ум при упоминании такой цены-"украинский кирпич" возле горсовета и налоговой. Ну ещё "Центральный" с натяжкой. Остальное уже далековато от центра, а в старом фонде как то не правдоподобно звучит. Знакомая сдаёт двушку в "шлачке" в прицентралье за 6.

Район Версаля. Дом новый, но как по мне, то эконом. В Центральном-2 тоже начали появляться квартиры под аренду до 10 тыс. Хз насколько реально сдать за эти деньги, там сплошные ремонты со всех сторон.

Знакомые ищут квартиру в аренду с бюджетом до 8 тыс. Они с котом. Пока ничего не нашли - с животиной не очень их ждут. Но у них привязка к определенному району, даже к одному ЖК.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:54

  Vlad442 написав:
  барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.

В цене 10 тыс есть премия (минимум 10%) за первую сдачу. Съедет эта семья через полгода, а квартира уже так не блестит.
Человек вложил в ремонт много времени и сил, поэтому он хочет, чтобы ремонт продержался подольше.
Дело не только в ребенке, но и в родителях. Мама сидит дома, постоянно крутит стирки, ставит увлажнители, папа на выходных в мячик играет.
Про ремонт из залога - не все так просто. Если предъявлять каждую царапинку, никакого залога не хватит. Многое и не предъявишь. Вот например у меня после того, как мама с 5 летним ребенком год пожили, разошлись обои на стыках (хотя до этого 6 лет было все ОК). Думаю излишняя влажность. Можно предъявить переклейку? Согласятся люди, что это их вина?

Может человек сделал правильно, может нет. Не угадаешь. Это его решение, которое имеет право на жизнь. В моем табеле о рангах люди с детьми дошкольного возраста стоят на одной ступени с людьми с мелкими домашними животными.

Тут вопрос в зрелости родителей.
Зрелые люди понимают - Мой ребенок это моя ответственность.
Родители инфантилы в 100% случаев заявят арендодателю - "А у вас есть дети?"... "Как вы себе это представляете? Это же дети"... ну и т.д. Мышление у инфантилов такое.

Опытные лендлорды экспериментами повезет - не повезёт не занимаются.
Большинство на всякий случай отказывают.
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