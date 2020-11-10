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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:32
Natt написав:
Вести с полей. Вчера выставили 1 к. квартиру с весьма неплохим ремонтом в Ирпене за 10 тыс. грн.
Первая сдача. Готовы были снять с первого просмотра, хозяин отказал, так как семья с 5-летним ребенком.
Хм. Только один дом приходит на ум при упоминании такой цены-"украинский кирпич" возле горсовета и налоговой. Ну ещё "Центральный" с натяжкой. Остальное уже далековато от центра, а в старом фонде как то не правдоподобно звучит. Знакомая сдаёт двушку в "шлачке" в прицентралье за 6.
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drevlyanin
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02
барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.
В цене 10 тыс есть премия (минимум 10%) за первую сдачу. Съедет эта семья через полгода, а квартира уже так не блестит.
Человек вложил в ремонт много времени и сил, поэтому он хочет, чтобы ремонт продержался подольше.
Дело не только в ребенке, но и в родителях. Мама сидит дома, постоянно крутит стирки, ставит увлажнители, папа на выходных в мячик играет.
Про ремонт из залога - не все так просто. Если предъявлять каждую царапинку, никакого залога не хватит. Многое и не предъявишь. Вот например у меня после того, как мама с 5 летним ребенком год пожили, разошлись обои на стыках (хотя до этого 6 лет было все ОК). Думаю излишняя влажность. Можно предъявить переклейку? Согласятся люди, что это их вина?
Может человек сделал правильно, может нет. Не угадаешь. Это его решение, которое имеет право на жизнь. В моем табеле о рангах люди с детьми дошкольного возраста стоят на одной ступени с людьми с мелкими домашними животными.
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Vlad442
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:27
drevlyanin написав:
Хм. Только один дом приходит на ум при упоминании такой цены-"украинский кирпич" возле горсовета и налоговой. Ну ещё "Центральный" с натяжкой. Остальное уже далековато от центра, а в старом фонде как то не правдоподобно звучит. Знакомая сдаёт двушку в "шлачке" в прицентралье за 6.
Район Версаля. Дом новый, но как по мне, то эконом. В Центральном-2 тоже начали появляться квартиры под аренду до 10 тыс. Хз насколько реально сдать за эти деньги, там сплошные ремонты со всех сторон.
Знакомые ищут квартиру в аренду с бюджетом до 8 тыс. Они с котом. Пока ничего не нашли - с животиной не очень их ждут. Но у них привязка к определенному району, даже к одному ЖК.
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Natt
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:54
Vlad442 написав: барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.
В цене 10 тыс есть премия (минимум 10%) за первую сдачу. Съедет эта семья через полгода, а квартира уже так не блестит.
Человек вложил в ремонт много времени и сил, поэтому он хочет, чтобы ремонт продержался подольше.
Дело не только в ребенке, но и в родителях. Мама сидит дома, постоянно крутит стирки, ставит увлажнители, папа на выходных в мячик играет.
Про ремонт из залога - не все так просто. Если предъявлять каждую царапинку, никакого залога не хватит. Многое и не предъявишь. Вот например у меня после того, как мама с 5 летним ребенком год пожили, разошлись обои на стыках (хотя до этого 6 лет было все ОК). Думаю излишняя влажность. Можно предъявить переклейку? Согласятся люди, что это их вина?
Может человек сделал правильно, может нет. Не угадаешь. Это его решение, которое имеет право на жизнь. В моем табеле о рангах люди с детьми дошкольного возраста стоят на одной ступени с людьми с мелкими домашними животными.
Тут вопрос в зрелости родителей.
Зрелые люди понимают - Мой ребенок это моя ответственность. Соответственно сами предлагают повышенный залог. Оговаривают все нюансы.
Родители инфантилы в 100% случаев заявят арендодателю - "А у вас есть дети?"... "Как вы себе это представляете? Это же дети"... ну и т.д. Мышление у инфантилов такое.
Опытные лендлорды экспериментами повезет - не повезёт не занимаются.
Большинство на всякий случай отказывают.
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UA
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:41
Natt написав: барабашов написав:Natt
Тяжело было в договоре написать, что косметический ремонт по вине ребёнка лежит на родителях и в залоге по вьезду в жильё?
Как то десятка там - это излишне сладкий клиент попался.
Человек впервые сдает. Думаю, что о такой возможности он и не знает.
Хомякоид написав:
Цена слишком высокая для Ирпеня. Площадь около 50 м. ?
Знокомый снимает на Соломе двуху в приличном состоянии за 11.
Я ж не спорю - сама удивилась, да еще и тому, что желающие нашлись. Площадь более 40 метров.
З.Ы. Сходила на olx - хм, это далеко не единичное предложение за такую цену. Ну и квартиры достаточно приличные за эти деньги. (чешу затылок).
Яка ціна такої квартири? 40Куе? + 15Куе ремонт? ітого 55Куе?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:18
UA написав:
Тут вопрос в зрелости родителей.
Зрелые люди понимают - Мой ребенок это моя ответственность. Соответственно сами предлагают повышенный залог. Оговаривают все нюансы.
Родители инфантилы в 100% случаев заявят арендодателю - "А у вас есть дети?"... "Как вы себе это представляете? Это же дети"... ну и т.д. Мышление у инфантилов такое.
Когда семья с ребенком пытается снять однушку, сейчас всегда отказываю. Для меня это показатель неплатежеспособности. Что мало двушек сдается? И не намного дороже. Еще 10-20 лет назад это было нормой, но сейчас, когда значительно увеличилось предложение метров...
Если мама с ребенком, тогда возможны варианты. Тестовый вопрос - спальное место одно, как спать будете? Ответ "на одном диване поместимся" идет в минус, "докупим спальное место" в плюс. Сопутствующие вопросы про работу, кто сидит с ребенком, платежеспособность и т. п. При удовлетворительных результатах, если квартира не совсем свежая, почему бы и нет, если нет других претендентов и на горизонте простой и снижение цены.
UA написав:
Опытные лендлорды экспериментами повезет - не повезёт не занимаются.
Большинство на всякий случай отказывают.
Мое мнение, лучше подубитую квартиру сдать дороже рынка арендаторам "второго сорта" и быстрей накопить на обновление, чем держаться за обветшалый ремонт. В свежий ремонт идеально пары или одиночек, которые приходят только ночевать, но с сегодняшним трендом на удаленку не особо получается. Арендаторы работают из дома и нагрузка на квартиру увеличивается.
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Vlad442
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