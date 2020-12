Додано: Чет 03 гру, 2020 23:00

UA написав: Возможно кто в курсе.

По каким тарифам на сегодня оплачивается электроэнергия и тепло в помещениях имеющих статус апартаментов и творческих мастерских?

тепло хз, а эл/э для нежилых вот:

https://yasno.com.ua/business/b2b-tariffs тепло хз, а эл/э для нежилых вот:

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.