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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1956195719581959
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Залишу це питання тут :)
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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