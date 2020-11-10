Залишу це питання тут
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Залишу це питання тут
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:59
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:48
мало вводных
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