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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1956195719581959
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Залишу це питання тут :)
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:59

  Долярчик написав:Залишу це питання тут :)
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?

Если планировка не совсем со "странностями" то "видову".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:48

  Долярчик написав:Залишу це питання тут :)
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?

мало вводных
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:04

Пир во время чумы какой-то. Вы не видите, что люди умирают?
С точки зрения недвиги, тоже, не выйдут ли лишние метры через полгода на рынок?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:00

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:Залишу це питання тут :)
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?

мало вводных

Та сьогодні уточннив по Вайберу у менеджера(а то щось той момент провтикав) - виявляється, що "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою, так як грошей обмаль :roll:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:03

  hxbbgaf написав:Пир во время чумы какой-то. Вы не видите, что люди умирают?
С точки зрения недвиги, тоже, не выйдут ли лишние метры через полгода на рынок?

«Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим» (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:05

  hxbbgaf написав:Пир во время чумы какой-то. Вы не видите, что люди умирают?


Ну, хорошо, ваш вариант действий-затихарится в нужнике до тех пор, пока люди не перестанут умирать, т.е. до изобретения эликсира молодости? Ну так себе вариант. Или снова посоветуете тарится железяками желтого и серебристого цвета. Допустим, хотя как их накупить на сумму, эквивалентную стоимости пары квартир и не привлечь к себе не нужного внимания определённого контингента? Предположим удалось и это. Но чёрт возьми, кому и по какой цене вы будете сливать ваш клад, если таки наступит всеобщий бада-бум? А падение доллара вызывает только такие ассоциации, потому как потянет за собой всё остальное. Менять слиток золота на банку консервов? Так проще и дешевле сразу консервов накупить!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:12

  Долярчик написав:
  Прохожий написав:
  Долярчик написав:Залишу це питання тут :)
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?

мало вводных

Та сьогодні уточннив по Вайберу у менеджера(а то щось той момент провтикав) - виявляється, що "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою, так як грошей обмаль :roll:


Фига се вы квартирки присматриваете! :shock: Это получается сорока метровая однуха стоит более 4 миллионов долларов! За сколько планируете такое сдавать?
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