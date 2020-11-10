Залишу це питання тут
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Залишу це питання тут
Для оренди(а можливо колись і для перепродажу) вартує брати "видову" квартиру, чи квартиру з кращим плануванням(просторіша виглядає), але вид з вікна в двір/в інші вікна?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:59
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:48
мало вводных
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:04
Пир во время чумы какой-то. Вы не видите, что люди умирают?
С точки зрения недвиги, тоже, не выйдут ли лишние метры через полгода на рынок?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:00
Та сьогодні уточннив по Вайберу у менеджера(а то щось той момент провтикав) - виявляється, що "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою, так як грошей обмаль
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:03
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:05
Ну, хорошо, ваш вариант действий-затихарится в нужнике до тех пор, пока люди не перестанут умирать, т.е. до изобретения эликсира молодости? Ну так себе вариант. Или снова посоветуете тарится железяками желтого и серебристого цвета. Допустим, хотя как их накупить на сумму, эквивалентную стоимости пары квартир и не привлечь к себе не нужного внимания определённого контингента? Предположим удалось и это. Но чёрт возьми, кому и по какой цене вы будете сливать ваш клад, если таки наступит всеобщий бада-бум? А падение доллара вызывает только такие ассоциации, потому как потянет за собой всё остальное. Менять слиток золота на банку консервов? Так проще и дешевле сразу консервов накупить!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:12
Фига се вы квартирки присматриваете! Это получается сорока метровая однуха стоит более 4 миллионов долларов! За сколько планируете такое сдавать?
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