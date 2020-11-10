Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:05

hxbbgaf написав: Пир во время чумы какой-то. Вы не видите, что люди умирают?

Пир во время чумы какой-то. Вы не видите, что люди умирают?

Ну, хорошо, ваш вариант действий-затихарится в нужнике до тех пор, пока люди не перестанут умирать, т.е. до изобретения эликсира молодости? Ну так себе вариант. Или снова посоветуете тарится железяками желтого и серебристого цвета. Допустим, хотя как их накупить на сумму, эквивалентную стоимости пары квартир и не привлечь к себе не нужного внимания определённого контингента? Предположим удалось и это. Но чёрт возьми, кому и по какой цене вы будете сливать ваш клад, если таки наступит всеобщий бада-бум? А падение доллара вызывает только такие ассоциации, потому как потянет за собой всё остальное. Менять слиток золота на банку консервов? Так проще и дешевле сразу консервов накупить!