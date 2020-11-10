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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:33
drevlyanin написав: Долярчик написав:
Та сьогодні уточннив, виявляється "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою
Фига се вы квартирки присматриваете!
Это получается однуха стоит более 4 миллионов долларов! За сколько планируете такое сдавать?
может в Кремле каморка, или Пентагоне)
Скоро(R)
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