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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1957195819591960
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 08:33

  drevlyanin написав:
  Долярчик написав:Та сьогодні уточннив, виявляється "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою :roll:

Фига се вы квартирки присматриваете! :shock: Это получается однуха стоит более 4 миллионов долларов! За сколько планируете такое сдавать?

может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:38

  antonivs3 написав:
  rjkz написав:Ситауация, случившаяся на венике несколько недель назад.
Женщина-арендатор афропроисхождения пыталась ударить ножом соседа в шею, тот вызвал полицию.
Полиция потребовала предъявить документы, женщина предъявила паспорт гражданина США. Полиция собралась и уехала.
Среди жильцов началась буча, наехали на арендодателя, чтобы выселил ее.

я вижу минимум два варианта происходившего: неадекватная американка (что случается), или нармальный абориген (что случается еще чаще) приколупался к диковинной бибизянке. жильцы, солидные и уважаемые туземцы, поддержали соплеменника.

Проснулась утром афроамериканка и думает - а не ударить ли ножом в шею соседа? Просто так, ради забавы.
Понятно что предыстория была.
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  #<1 ... 1957195819591960
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