может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 08:33
может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
Скоро(R)
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:38
Проснулась утром афроамериканка и думает - а не ударить ли ножом в шею соседа? Просто так, ради забавы.
Понятно что предыстория была.
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:37
Ключевое слово "пыталась". Может было так.
Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:10
Еще в Америке наивную афроамериканку просветили, что здесь у нас по ночам лишь медведи шастают. Когда сосед в час ночи постучал, чтобы афроледи приглушила свой рэп со стандартных для нее 90 децибел, получил 17 ударов тесаком. Пока радостная блекливматер-активистка набивала, высунув от усердия язык, на е-бэе "продам шкуру медведя", сосед, зажимая раны, уполз к себе в квартиру и вызвал наряд полиции.
Пока полиция доехала, похлебав по дороге кофейку и расписав три пули, соседа увезла скорая.
Полиция констатировала, что потерпевшего нет, а обдолбаная афроамериканка кроме медведя никого этой ночью не видела.
Кому скорее поверят недалекие служивые, гундосому голосу в телефоне или самому демократичному в мире паспорту, прилетевшему прямо в фейс?
Полиция завела дело о пропаже медвежьей шкуры и растворилась в ночи.
Версия ничем не хуже Вашей.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:23
Ну звичайно, що я там мав на увазі 100 доларів на м2.
А 100куїв написав зі злості!
Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований!
Все решта - за овердокуя!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
главное выдержка
они лохи рагребающие ведь не знают что через 12-18 месяцев будет суровый обвал
но вы то в теме, графики и диаграммы зрадиста видели
пока пополняйте столбики и скоро сможете купить вместо неликвидной 1к видовую и с большей площадью на выбор, ну или 2 скромных 1к
и будете 2мя фондами "шмагать по мордасам" работников ОП)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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