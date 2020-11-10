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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:33
drevlyanin написав: Долярчик написав:
Та сьогодні уточннив, виявляється "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою
Фига се вы квартирки присматриваете!
Это получается однуха стоит более 4 миллионов долларов! За сколько планируете такое сдавать?
может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
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antonivs3
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Додано: Суб 05 гру, 2020 10:38
antonivs3 написав: rjkz написав:
Ситауация, случившаяся на венике несколько недель назад.
Женщина-арендатор афропроисхождения пыталась ударить ножом соседа в шею, тот вызвал полицию.
Полиция потребовала предъявить документы, женщина предъявила паспорт гражданина США. Полиция собралась и уехала.
Среди жильцов началась буча, наехали на арендодателя, чтобы выселил ее.
я вижу минимум два варианта происходившего: неадекватная американка (что случается), или нармальный абориген (что случается еще чаще) приколупался к диковинной бибизянке. жильцы, солидные и уважаемые туземцы, поддержали соплеменника.
Проснулась утром афроамериканка и думает - а не ударить ли ножом в шею соседа? Просто так, ради забавы.
Понятно что предыстория была.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:37
Ключевое слово "пыталась". Может было так.
Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.
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Vlad442
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:10
Vlad442 написав:
Ключевое слово "пыталась". Может было так.
Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.
Еще в Америке наивную афроамериканку просветили, что здесь у нас по ночам лишь медведи шастают. Когда сосед в час ночи постучал, чтобы афроледи приглушила свой рэп со стандартных для нее 90 децибел, получил 17 ударов тесаком. Пока радостная блекливматер-активистка набивала, высунув от усердия язык, на е-бэе "продам шкуру медведя", сосед, зажимая раны, уполз к себе в квартиру и вызвал наряд полиции.
Пока полиция доехала, похлебав по дороге кофейку и расписав три пули, соседа увезла скорая.
Полиция констатировала, что потерпевшего нет, а обдолбаная афроамериканка кроме медведя никого этой ночью не видела.
Кому скорее поверят недалекие служивые, гундосому голосу в телефоне или самому демократичному в мире паспорту, прилетевшему прямо в фейс?
Полиция завела дело о пропаже медвежьей шкуры и растворилась в ночи.
Версия ничем не хуже Вашей.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:23
antonivs3 написав: drevlyanin написав: Долярчик написав:
Та сьогодні уточннив, виявляється "видова" дорожча на 100 куїв/м2
Так що питання вище відпало само собою
Фига се вы квартирки присматриваете!
Это получается однуха стоит более 4 миллионов долларов! За сколько планируете такое сдавать?
может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
Ну звичайно, що я там мав на увазі 100 доларів на м2.
А 100куїв написав зі злості!
Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований!
Все решта - за овердокуя!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:27
Долярчик написав:
Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований!
Все решта - за овердокуя!
главное выдержка
они лохи рагребающие ведь не знают что через 12-18 месяцев
будет суровый обвал
но вы то в теме, графики и диаграммы зрадиста видели
пока пополняйте столбики и скоро
сможете купить вместо неликвидной 1к видовую и с большей площадью на выбор, ну или 2 скромных 1к
и будете 2мя фондами "шмагать по мордасам" работников ОП)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:55
Прохожий написав: Долярчик написав:
Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований!
Все решта - за овердокуя!
главное выдержка
они лохи рагребающие ведь не знают что через 12-18 месяцев
будет суровый обвал
но вы то в теме, графики и диаграммы зрадиста видели
пока пополняйте столбики и скоро
сможете купить вместо неликвидной 1к видовую и с большей площадью на выбор, ну или 2 скромных 1к
и будете 2мя фондами "шмагать по мордасам" работников ОП)
Он не думав, що буду кидати цитату конгівця - але справді, хто курить тільки ЛУН і олх, а не відвідав жодного ВП - той ще не знімав рожеві окуляри!
kingkongovets написав:
так всегда кажется, пока не приступишь непосредственно к поискам и не начнешь прозванивать объявления и ходить по просмотрам
Sidus написав:
С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде
все по классике - отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие
и - хопс! сам не поймешь как ты из обвалишки превратился в растишку
сколько раз мы уже это видели
потому так и забавляют попытки некоторых форумчан умничать исходя из графиков, индексов и самых дешевых предложений в инете, на поверку оказывающихся заманухами
это так называемый синдром захара - великого борца с шаромыгами-сиськососателями и рылами-свистунами у них на подтанцовке
а еще есть синдром йцукена, который был уверен шо стоит лишь засветить продавану котлету и он тут же падет пред вами на колени, начнет целовать вам руки и снизит цену минимум наполовину
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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