Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Ситауация, случившаяся на венике несколько недель назад. Женщина-арендатор афропроисхождения пыталась ударить ножом соседа в шею, тот вызвал полицию. Полиция потребовала предъявить документы, женщина предъявила паспорт гражданина США. Полиция собралась и уехала. Среди жильцов началась буча, наехали на арендодателя, чтобы выселил ее.
я вижу минимум два варианта происходившего: неадекватная американка (что случается), или нармальный абориген (что случается еще чаще) приколупался к диковинной бибизянке. жильцы, солидные и уважаемые туземцы, поддержали соплеменника.
Проснулась утром афроамериканка и думает - а не ударить ли ножом в шею соседа? Просто так, ради забавы. Понятно что предыстория была.
Ключевое слово "пыталась". Может было так. Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.
Vlad442 написав:Ключевое слово "пыталась". Может было так. Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.
Еще в Америке наивную афроамериканку просветили, что здесь у нас по ночам лишь медведи шастают. Когда сосед в час ночи постучал, чтобы афроледи приглушила свой рэп со стандартных для нее 90 децибел, получил 17 ударов тесаком. Пока радостная блекливматер-активистка набивала, высунув от усердия язык, на е-бэе "продам шкуру медведя", сосед, зажимая раны, уполз к себе в квартиру и вызвал наряд полиции. Пока полиция доехала, похлебав по дороге кофейку и расписав три пули, соседа увезла скорая. Полиция констатировала, что потерпевшего нет, а обдолбаная афроамериканка кроме медведя никого этой ночью не видела. Кому скорее поверят недалекие служивые, гундосому голосу в телефоне или самому демократичному в мире паспорту, прилетевшему прямо в фейс? Полиция завела дело о пропаже медвежьей шкуры и растворилась в ночи. Версия ничем не хуже Вашей.
Долярчик написав:Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований! Все решта - за овердокуя!
главное выдержка они лохи рагребающие ведь не знают что через 12-18 месяцев будет суровый обвал но вы то в теме, графики и диаграммы зрадиста видели пока пополняйте столбики и скоро сможете купить вместо неликвидной 1к видовую и с большей площадью на выбор, ну или 2 скромных 1к и будете 2мя фондами "шмагать по мордасам" работников ОП)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Долярчик написав:Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований! Все решта - за овердокуя!
главное выдержка они лохи рагребающие ведь не знают что через 12-18 месяцев будет суровый обвал но вы то в теме, графики и диаграммы зрадиста видели пока пополняйте столбики и скоро сможете купить вместо неликвидной 1к видовую и с большей площадью на выбор, ну или 2 скромных 1к и будете 2мя фондами "шмагать по мордасам" работников ОП)
Он не думав, що буду кидати цитату конгівця - але справді, хто курить тільки ЛУН і олх, а не відвідав жодного ВП - той ще не знімав рожеві окуляри!
kingkongovets написав:
Sidus написав:С другой стороны - посмотрите по сторонам, полно всего везде
так всегда кажется, пока не приступишь непосредственно к поискам и не начнешь прозванивать объявления и ходить по просмотрам все по классике - отрицание, гнев, торг, депрессия и наконец принятие и - хопс! сам не поймешь как ты из обвалишки превратился в растишку сколько раз мы уже это видели потому так и забавляют попытки некоторых форумчан умничать исходя из графиков, индексов и самых дешевых предложений в инете, на поверку оказывающихся заманухами это так называемый синдром захара - великого борца с шаромыгами-сиськососателями и рылами-свистунами у них на подтанцовке а еще есть синдром йцукена, который был уверен шо стоит лишь засветить продавану котлету и он тут же падет пред вами на колени, начнет целовать вам руки и снизит цену минимум наполовину