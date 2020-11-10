Додано: Суб 05 гру, 2020 19:10

Vlad442 написав: Ключевое слово "пыталась". Может было так.

Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал. Ключевое слово "пыталась". Может было так.Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.

Еще в Америке наивную афроамериканку просветили, что здесь у нас по ночам лишь медведи шастают. Когда сосед в час ночи постучал, чтобы афроледи приглушила свой рэп со стандартных для нее 90 децибел, получил 17 ударов тесаком. Пока радостная блекливматер-активистка набивала, высунув от усердия язык, на е-бэе "продам шкуру медведя", сосед, зажимая раны, уполз к себе в квартиру и вызвал наряд полиции.Пока полиция доехала, похлебав по дороге кофейку и расписав три пули, соседа увезла скорая.Полиция констатировала, что потерпевшего нет, а обдолбаная афроамериканка кроме медведя никого этой ночью не видела.Кому скорее поверят недалекие служивые, гундосому голосу в телефоне или самому демократичному в мире паспорту, прилетевшему прямо в фейс?Полиция завела дело о пропаже медвежьей шкуры и растворилась в ночи.Версия ничем не хуже Вашей.