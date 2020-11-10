RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1958195919601961
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:57

  UA написав:
  Долярчик написав:От ніколи такого не було, і тут знову сталось!© :mrgreen:

Обыденное убийство киевлянина из-за квартир (одна из квартир находится на улице Мазепы)
https://plus.obozrevatel.com/crime/dush ... -kieve.htm

банабак+луган.он, гремучая смесь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11930
З нами з: 05.06.13
Подякував: 599 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1958195919601961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 5824, 5825, 5826
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
58250 7496202
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 20:42
Прохожий
Коммерческая недвижимость, Киев
Sidus » Вів 10 лис, 2020 15:44
0 309
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 15:44
Sidus
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20290
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2460)
06.12.2020 21:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.