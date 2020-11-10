может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 гру, 2020 08:33
может в Кремле каморка, или Пентагоне.
там арендаторы солидные, денежные, договоры официальные на годы, оплата по безналу, налоги сами себе платят.
Скоро(R)
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:37
Ключевое слово "пыталась". Может было так.
Беседовала ночью со своей Америкой по Скайпу, громко орала и смеялась. Сосед пришел выяснять отношения (вместо того, чтобы как принято в Америке позвонить в полицию), она подумала, что в дикой стране на нее напали, и начала угрожать ножом (ей перед поездкой сказали, что с полицией тут лучше не связываться). Сосед раздул скандал.
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:23
Ну звичайно, що я там мав на увазі 100 доларів на м2.
А 100куїв написав зі злості!
Бо все, як завжди - все розібрали/неліквід залишили, а деякий і він заброньований!
Все решта - за овердокуя!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
главное выдержка
они лохи рагребающие ведь не знают что через 12-18 месяцев будет суровый обвал
но вы то в теме, графики и диаграммы зрадиста видели
пока пополняйте столбики и скоро сможете купить вместо неликвидной 1к видовую и с большей площадью на выбор, ну или 2 скромных 1к
и будете 2мя фондами "шмагать по мордасам" работников ОП)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:55
Он не думав, що буду кидати цитату конгівця - але справді, хто курить тільки ЛУН і олх, а не відвідав жодного ВП - той ще не знімав рожеві окуляри!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:19
Как так?)) Команда профессионалов недоработала нижний сегмент цены. Но, скорее всего, нижняя граница цены это обычная замануха, чтоб заставить вас приехать в оп.
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:18
От ніколи такого не було, і тут знову сталось!©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Нед 06 гру, 2020 17:44
Обыденное убийство киевлянина из-за квартир (одна из квартир находится на улице Мазепы)
Додано: Нед 06 гру, 2020 20:57
банабак+луган.он, гремучая смесь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 08 гру, 2020 05:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Еще раз про ОСББ.
Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.
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