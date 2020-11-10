Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.
Почему вы все так категорично воспринимаете? Действительно есть успешные проекты модернизации домов которыми управляет осбб. При этом до недавнего времени можно было получить финансовую помощь от гос-ва. У родственников на Сталинграда поставили солнечные панели, тепловые насосы, меняют лифты +дюсейчас пытаются сделать модный моп. Во всем поучастствовала ненька в рамках программы 30/70. Главное, чтоб дому повезло с жильцами. Осбб это не залог успешного управления, так же как и жек жеку рознь.