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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1958195919601961
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:28

  rjkz написав:Еще раз про ОСББ.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/arti ... dnogo-doma

Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.

Почему вы все так категорично воспринимаете? Действительно есть успешные проекты модернизации домов которыми управляет осбб. При этом до недавнего времени можно было получить финансовую помощь от гос-ва. У родственников на Сталинграда поставили солнечные панели, тепловые насосы, меняют лифты +дюсейчас пытаются сделать модный моп. Во всем поучастствовала ненька в рамках программы 30/70. Главное, чтоб дому повезло с жильцами. Осбб это не залог успешного управления, так же как и жек жеку рознь.
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