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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 гру, 2020 10:28
Почему вы все так категорично воспринимаете? Действительно есть успешные проекты модернизации домов которыми управляет осбб. При этом до недавнего времени можно было получить финансовую помощь от гос-ва. У родственников на Сталинграда поставили солнечные панели, тепловые насосы, меняют лифты +дюсейчас пытаются сделать модный моп. Во всем поучастствовала ненька в рамках программы 30/70. Главное, чтоб дому повезло с жильцами. Осбб это не залог успешного управления, так же как и жек жеку рознь.
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hume
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:32
С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно.
Пы.Сы.Есть знакомые в Киеве , в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется.
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Bolt
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Sidus
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