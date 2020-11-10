Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Пытаются выдать за конфетку, но прошу критически осмыслить факты, описанные в статье.
Почему вы все так категорично воспринимаете? Действительно есть успешные проекты модернизации домов которыми управляет осбб. При этом до недавнего времени можно было получить финансовую помощь от гос-ва. У родственников на Сталинграда поставили солнечные панели, тепловые насосы, меняют лифты +дюсейчас пытаются сделать модный моп. Во всем поучастствовала ненька в рамках программы 30/70. Главное, чтоб дому повезло с жильцами. Осбб это не залог успешного управления, так же как и жек жеку рознь.
С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно. Пы.Сы.Есть знакомые в Киеве , в доме имеют ОСББ, дык только за консьержку 200грн в месяц, и недавно вынесли квартиру.В подьезде есть чёрный ход, который не контролируется.
hume написав:Почему вы все так категорично воспринимаете?
потому шо из этой позиции крайне удобно всех обвинять и при этом ни за шо не отвечать и не делать самому стандартная позиция жильцов совкошлака, получивших свои квартиру нашару во время приватизации и до сих пор уверенных, шо к ним прилагается еще и пожизненная гарантия от государства, которая включена в коммунальные отсюда и ненависть к кличку с его парками и мостами - они не могут простить шо вместо того шоп им латали крышу и меняли лифты деньги вкладываются в развитие города и его туристическую и рекреационную инфраструктуру - они и нафиг не нужны жителям хрущей на массивах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Bolt написав:С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно.
вы описали в общих чертах ситуацию с моим домом, только вместо "одной конторы" выступаю я и у нас с остальными жильцами полное взаимопонимание и никто ни у кого квартиры отжимать не собирается, зато все вопросы решаются как в частном доме и это очень заметно по состоянию и дома и двора - закрытого и с охраной а в домах тех, кто подобно вам предпочитают платить жэку - вонь, грязь и крысы зато наверное жильцы спокойно спят, я хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Bolt написав:С ОСББ не все так однозначно.У нас например квартира почти в центре Львова в 9 квартирном австрийском доме.Одна контора уже выкупила на подставных 4квартиры.Они недавно провели собрание по созданию ОСББ.Но старые жильцы пока владеют блокирующим пакетом квадратных метров.Почитал , в интернетах , чем это может закончиться -вплоть до потери квартиры.Лучше платить 300гривен в ЖЕК который почти ни хрена не делает и спать спокойно.
вы описали в общих чертах ситуацию с моим домом, только вместо "одной конторы" выступаю я и у нас с остальными жильцами полное взаимопонимание и никто ни у кого квартиры отжимать не собирается, зато все вопросы решаются как в частном доме и это очень заметно по состоянию и дома и двора - закрытого и с охраной а в домах тех, кто подобно вам предпочитают платить жэку - вонь, грязь и крысы зато наверное жильцы спокойно спят, я хз
За счёт города лет семь назад заменили б*** на крыше.И в прошлом году похожим макаром заменили брукивку возле дома.Для нас неплохим вариантом было-бы самоуправление. Пы.Сы.А такое отношение бо наслышаны , чем закончилась организация этими же товарищами ОСББ в доме на соседней улице. Да.К дому примыкает ещё участок соток на 30.